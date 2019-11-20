ФСБ опубликовала видео задержания обвиняемого в госизмене военного

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала видео задержания военнослужащего, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК).

В ролике показан первый этаж дома, где происходит задержание. Подозреваемый лежит лицом вниз на полу, бойцы ФСБ надевают на него наручники. После в видео крупным планом показывают лицо мужчины, а также находящиеся в помещении ноутбук и мобильный телефон.

Видео: ФСБ России

Ранее ФСБ сообщила, что в Ростовской области задержан военнослужащий Южного военного округа, подозреваемый в государственной измене. По данным следствия, мужчина, действуя по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, занимался сбором секретных сведений в отношении Вооруженных сил России.