Власти отчитались о выплатах пострадавшим при стрельбе в Благовещенске

Власти отчитались о выплатах пострадавшим при стрельбе в Благовещенске

Семьям пострадавших во время стрельбы в колледже Благовещенска перечислили компенсации, сообщил «РИА Новости» представитель правительства Приамурья.

«Средства выделены из резервного фонда правительства Амурской области», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее РБК сообщал, что на эти цели из резервного фонда правительства Амурской области выделили 2,5 млн руб.

Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске произошла утром 14 ноября. Один из студентов учебного заведения прошел в здание с ружьем, зашел в аудиторию и открыл стрельбу. Один студент погиб на месте, еще трое пострадали. Полиция заблокировала стрелка в аудитории, где он покончил с собой. В здании колледжа, где произошел инцидент, не были установлены металлоискатели.