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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Власти отчитались о выплатах пострадавшим при стрельбе в Благовещенске

Семьям пострадавших во время стрельбы в колледже Благовещенска перечислили компенсации, сообщил «РИА Новости» представитель правительства Приамурья.

«Средства выделены из резервного фонда правительства Амурской области», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее РБК сообщал, что на эти цели из резервного фонда правительства Амурской области выделили 2,5 млн руб.

Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске произошла утром 14 ноября. Один из студентов учебного заведения прошел в здание с ружьем, зашел в аудиторию и открыл стрельбу. Один студент погиб на месте, еще трое пострадали. Полиция заблокировала стрелка в аудитории, где он покончил с собой. В здании колледжа, где произошел инцидент, не были установлены металлоискатели.

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После инцидента образовательные организации Амурской области закупают средства охраны, сообщило правительство области 21 ноября. После случая в Амурском колледже строительства и ЖКХ металлоискатели приобрели два учреждения: Амурский аграрный колледж и Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций.

Кроме того, учебные заведения города решили заключить договоры на оказание услуг физической охраны с ФГУП «Охрана» Росгвардии. Это уже сделали Амурский колледж строительства и ЖКХ, где произошла стрельба, и Амурский педагогический колледж.

Теги: Благовещенск, стрельба, пострадавшие
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