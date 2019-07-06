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Власти подготовились к созданию российского конкурента «Википедии»
Средства на его создание и функционирование должны быть выделены из федерального бюджета. Минкомсвязь подготовила правила предоставления таких субсидий. Предполагается, что ресурс появится на базе Большой российской энциклопедии
Фото: Илья Выдревич / Интерпресс / ТАСС

Российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект, который предполагает утверждение правил выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия» на создание и функционирование «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Соответствующий документ 2 июля был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В 2016 году занимавший на тот момент должность директора Российской национальной библиотеки Александр Вислый заявлял, что именно этот ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным «конкурентом «Википедии». В том же году председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая должна была заняться созданием такого интернет-ресурса. В нее тогда вошел 21 человек, в том числе первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

В документе, разработанном и представленном Минкомсвязи в июле, речь идет о правилах выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование такого портала. Действие положений этого законопроекта, согласно инициативе ведомства, должно будет распространяться на все «правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года».

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В соответствии с законопроектом, средства на создание российского «конкурента «Википедии» должны укладываться в лимиты, которые выделяются государством Роспечати. Конечным получателем этих денег, согласно планам министерства, должно стать издательство «Большая Российская энциклопедия».

Средства в рамках создания интерактивного энциклопедического портала оно, помимо аренды помещений и зарплат людям, которые станут трудиться над созданием и в будущем — обеспечения деятельности такой платформы, будет тратить на:

  • оплату подписки на справочную, техническую и другую «необходимую для осуществления деятельности» литературу, периодические издания и платные интернет-ресурсы,
  • осуществление съемок в музеях, театрах и других учреждениях культуры,
  • использование архивных материалов,
  • разработку компьютерного программного обеспечения, в том числе проведение экспертизы в области информационных технологий.

Сколько всего на эти цели понадобится средств, в законопроекте не говорится.

В будущем такой портал, утверждал ранее Вислый, должен стать альтернативным источником энциклопедической информации для российских пользователей. Сроки реализации этого проекта не уточнялись.

Авторы: Евгения Маляренко, Мария Коломыченко
Теги: «Википедия», Российская национальная библиотека
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