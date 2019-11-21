Думе предложат запретить водителям с иностранными правами управлять такси

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает запрет на работу таксистами для обладателей иностранных водительских прав. Об этом «РИА Новости» сообщила один из авторов законодательной инициативы, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова. По ее словам, документ поступит на обсуждение в Думу в последнюю неделю ноября.

«Исходя из принципа безопасности перевозок, очевидно, что на работу в такси иностранные граждане должны приниматься только с российским водительским удостоверением», — считает она. Документ не ограничивает права трудовых мигрантов, подчеркивает Бокова. Однако тем, кто намерен работать в России таксистами, придется подтвердить свои права.

Этот шаг будет гарантировать, что квалификация водителя подтверждена российскими проверяющими органами, считает она. Новая законодательная инициатива также предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья пассажиров.

Ранее в Министерстве транспорта России разработали законопроект, который запрещает управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и работать таксистами людям, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по ряду уголовных статей, в том числе по статьям «Убийство», «Изнасилование», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Теракт», «Организация террористического сообщества» и «Организация деятельности террористической организации».