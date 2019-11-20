В Москве опаздывающие на самолет супруги заплатили за такси 14 тыс. руб.

Супружеская пара заплатила таксисту 14 тыс. руб. за поездку в несколько километров по Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как рассказали в полиции, 19 ноября в отдел МВД по Пресненскому району Москвы поступило обращение женщины 1990 года рождения. Она сообщила, что около 16:00 вместе с мужем села в такси на Арбате и попросила довезти их до отеля в Скатертном переулке.

По прибытии в место назначения водитель такси уведомил пассажиров, что по счетчику за поездку нужно заплатить 13 тыс. руб. Женщина заявила, что это слишком дорого, но таксист в ответ сказал, что не выпустит гражданку и ее мужа из такси, пока они не заплатят. Супруг заявительницы предпочел оплатить поездку, так как они опаздывали в аэропорт. Он расплатился через терминал с помощью карты, с которой списалось 14 тыс. руб.

По факту произошедшего проводится проверка.

Расстояние между улицей Арбат и Скатертным переулком в Москве, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», не превышает километра по прямой. Стоимость поездки в такси по наиболее короткому маршруту между этими улицами на автомобилях представительского класса в популярных сервисах не превышает 2 тыс. руб. Средняя цена поездки составляет около 200 руб.