Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 12:58
Чем Ethereum хуже XRP: все дело в скорости транзакций Крипто, 13:14 Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму Политика, 13:07 В Москве опаздывающие на самолет супруги заплатили за такси 14 тыс. руб. Общество, 13:00 Потоп в Венеции как последствие климатических изменений. Фотогалерея Зеленая экономика, 12:59  10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 12:56 Парадокс-2019: техсектор S&P 500 идет к рекорду вопреки всему Quote, 12:54 Во время чемпионата России по футболу произошла пятая тренерская отставка Спорт, 12:53 Тактика бесконечных «да»: почему китайские проекты в России срываются Pro, 12:52 МИД России назвал «неправильными» авиаудары Израиля по Сирии Политика, 12:47 Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле Общество, 12:41 Волож назвал отличия «Яндекса» от Google Технологии и медиа, 12:38 Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории Политика, 12:32 Дэвид Лорен — о фильме «Very Ralph», своем отце и развитии компании Стиль, 12:27 Алексей Васильчук — о фудмолле «Депо.Москва» и как удержаться на плаву РБК Стиль и Henderson, 12:27
Общество ,  
0 
В Москве опаздывающие на самолет супруги заплатили за такси 14 тыс. руб.

Супружеская пара заплатила таксисту 14 тыс. руб. за поездку в несколько километров по Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как рассказали в полиции, 19 ноября в отдел МВД по Пресненскому району Москвы поступило обращение женщины 1990 года рождения. Она сообщила, что около 16:00 вместе с мужем села в такси на Арбате и попросила довезти их до отеля в Скатертном переулке.

По прибытии в место назначения водитель такси уведомил пассажиров, что по счетчику за поездку нужно заплатить 13 тыс. руб. Женщина заявила, что это слишком дорого, но таксист в ответ сказал, что не выпустит гражданку и ее мужа из такси, пока они не заплатят. Супруг заявительницы предпочел оплатить поездку, так как они опаздывали в аэропорт. Он расплатился через терминал с помощью карты, с которой списалось 14 тыс. руб.

По факту произошедшего проводится проверка.

Расстояние между улицей Арбат и Скатертным переулком в Москве, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», не превышает километра по прямой. Стоимость поездки в такси по наиболее короткому маршруту между этими улицами на автомобилях представительского класса в популярных сервисах не превышает 2 тыс. руб. Средняя цена поездки составляет около 200 руб.

В начале ноября гражданин иностранного государства в Москве поймал такси около «Экспоцентра» на Красной Пресне. За поездку, маршрут которой не назывался, ему пришлось заплатить 41 тыс. руб. После этого мужчина обратился в полицию.

Теги: такси, Москва
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Иностранец обратился в полицию после поездки в такси в Москве за ₽41 тыс.
Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter