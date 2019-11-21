«Коммерсантъ» узнал имя нового куратора международных проектов РЖД

Должность ушедшего в отставку первого заместителя генерального директора РЖД Александра Мишарина займет глава ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, Павлов будет отвечать за международные проекты холдинга.

Павлов в 1987–2007 годы занимал различные должности в структуре Министерства путей сообщения и РЖД, затем два года руководил отделом изысканий и проектирования железных дорог компании «Ленгипротранс». В 2009–2013 годы работал техническим директором ОАО «Зарубежстройтехнология», после чего его назначили гендиректором «РЖД Интернешнл».

Ушедший в отставку 60-летний Мишарин около 40 лет проработал в РЖД: свою работу он начал электромехаником на Свердловской железной дороге и дошел до должности главного инженера. 11 ноября источник РБК сообщил, что Мишарина, курировавшего проекты по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей, исключат из правления РЖД. Позднее Мишарин подтвердил информацию о своем уходе, объяснив это тем, что он выполнил свою задачу.