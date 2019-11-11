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Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин, проработавший в компании почти 40 лет, подтвердил информацию РБК о своей отставке. До июня он курировал проект строительства высокоскоростных магистралей, а затем зарубежные активы
Александр Мишарин (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами. Об этом РБК сообщил сам Мишарин через пресс-службу РЖД.

«Я действительно планирую уйти из компании, поскольку свою задачу в целом считаю выполненной, — передала слова Мишарина пресс-служба РЖД. — Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль». По его словам, в ближайшее время он планирует заняться своим здоровьем, а уже потом определиться с дальнейшей деятельностью.

Вопрос «об освобождении члена правления ОАО «РЖД» значится в повестке совета директоров компании, который состоится в среду, 13 ноября. Речь идет о Мишарине, рассказали РБК днем в понедельник, 11 ноября, источник, знакомый с планами компании, а также два источника, близких к РЖД. Один из них сказал, что Мишарин не просто покидает правление, а уходит на пенсию.

Мишарин проработал в РЖД почти 40 лет. Он начинал со Свердловской железной дороги, где в 1981–1998 годах прошел путь от электромеханика до главного инженера дороги. Затем в разные годы он был главой департамента комплексного развития инфраструктуры в Минтрансе, заместителем министра транспорта. В 2005 году вошел в совет директоров РЖД. В 2009–2012 годах Мишарин был губернатором Свердловской области, а в 2012 году вернулся в монополию на пост первого вице-президента и стал курировать развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Летом 2013 года в СМИ его называли преемником занимавшего тогда пост главы РЖД Владимира Якунина, но затем в правительстве назвали новость об отставке Якунина фейком.

30 мая стало известно, что новым куратором ВСМ стал главный инженер корпорации Сергей Кобзев, а Мишарин сосредоточится на реализации стратегии РЖД по развитию зарубежного бизнеса и приоритетных проектов в других странах.

«Вместе с уходом Мишарина с проекта ВСМ уходит целая эпоха. Он, безусловно, очень значимая фигура. Это говорит о крахе надежд РЖД на быстрое строительство высокоскоростных магистралей в России», — говорил РБК гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.


 

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
Теги: Александр Мишарин
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