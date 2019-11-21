Байден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не желают его победы на предстоящих президентских выборах 2020 года, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По словам Байдена, к такому выводу он пришел в ходе процесса по импичменту Трампа. «Во-первых, я выяснил, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я участвовал в качестве кандидата [на президентских выборах от Демпартии]. Это довольно ясно», — сказал бывший вице-президент. «Во-вторых, я обнаружил, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом», — добавил он.

Процесс импичмента Трампу начался 24 сентября. Причиной для начала процедуры послужило содержание его телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, раскрытое информаторами американских СМИ. По мнению демократов, в ходе разговора Трамп оказал давление на него, призвав начать расследование дела о коррупции против сына бывшего вице-президента Хантера Байдена. Позднее Белый дом опубликовал расшифровку разговора. В середине ноября в конгрессе США стартовали открытые слушания об импичменте.