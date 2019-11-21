Конгрессмены в США не стали вызывать информатора по делу об импичменте

Конгрессмены в США не стали вызывать информатора по делу об импичменте

Комитет палаты представителей конгресса США по разведке не стал вызывать осведомителя, чье обвинение стало поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Республиканцы требовали вызвать не только осведомителя, но и сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

«Мы не позволим использовать этот комитет ни для того, чтобы разоблачать осведомителя, ни для проведения неуместных расследований, которых добивался президент в отношении Байдена», — сказал председатель комитета, демократ Адам Шифф.

В конце октября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной стал телефонный разговор американского лидера со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп пытался убедить его начать расследование против Хантера Байдена в обмен на военную помощь. Его отец является потенциальным конкурентом Трампа на президентских выборах, которые пройдут в 2020 году. Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского.