На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла высотой 6 км

Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту 6 км над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Выброс пепла был зафиксирован вечером, 20 ноября. «Пепловые шлейфы простираются к югу — юго-западу от вулкана», — говорится в сообщении.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) — действующий вулкан высотой 4,9 км на востоке Камчатки, расположенный в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Его считают одним из наиболее высоких активных вулканов в Евразии.

В июле сообщалось о начале извержения этого вулкана, в результате чего над кромкой его катера поднялись вулканические бомбы на высоту до 200 м.

В начале октября на Камчатке ввели оражевый код авиационной опасности из-за извержения вулкана Шивелуч, который тогда выбросил пепел на высоту до 10 тыс. м.