На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевской

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевского. Об этом сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Началось извержение вулкана, над кромкой его кратера поднимаются на высоту до 200 метров вулканические бомбы», — сказал директор института Алексей Озеров, передает агентство «Кам 24».

Он добавил, что термальную аномалию обнаружили в ночь на пятницу, 5 июля, после продолжительного перерыва. Озеров сообщил, что температура составила 800-900 градусов Цельсия.

По его словам, ночью над кратером вулкана можно увидеть свечение, но пепловых выбросов пока нет. Он отметил, что они ожидаются в ближайшее время, в связи с чем возникнет опасность для авиации.