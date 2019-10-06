На Камчатке ввели оранжевый код для авиации из-за вулкана

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 10 тыс. м, сейчас на Камчатке введен оранжевой код авиационной опасности, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. До этого в воскресенье вводился красный код, позднее его сменили на оранжевый.

Красный код предупреждает о выбросе пепла в атмосферу в результате извержения. Оранжевый — о повышенной активности вулкана и высокой вероятности извержения.

По данным регионального главка МЧС, пепловый шлейф отнесло на северо-восток на расстояние 430 км от Шивелуча в направлении Берингова моря. На пути пеплового облака населенных пунктов нет, отмечается в сообщении.

Международные маршруты воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристические группы также отсутствуют. В населенных пунктах Камчатки пепел не выпал, уточнили в МЧС.

В 2017 году Шивелуч выбросил столб пепла, достигший нижней границы стратосферы, на высоту 12 км. В начале января текущего года он также извергался, из-за чего на Камчатке был введен оранжевый уровень авиационной опасности. Высота Шивелуча — самого северного из действующих вулканов Камчатки — составляет 3283 м, он существует около 60–70 тыс. лет.