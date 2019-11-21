СМИ узнали о проникновении людей в масках в дом патриарха Варфоломея

СМИ узнали о проникновении людей в масках в дом патриарха Варфоломея

Трое людей в масках ворвались в дом Вселенского патриарха Варфоломея, когда он находился на мероприятии греческой диаспоры. Об этом сообщает газета Anatoli.

По данным издания, злоумышленников заметила экономка, которая находилась в доме. Их также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Газета отмечает, что люди в масках обыскали резиденцию патриарха, однако неизвестно, совершили ли они кражу. Anatoli пишет, что, по предварительным данным, они ничего не взяли.

О происшествии сообщили в полицию. По данным газеты, инцидент произошел 16 ноября. Издание отмечает, что дом патриарха располагается в комплексе зданий, который находится под частной охраной, поэтому непонятно, почему злоумышленников не заметили охранники.