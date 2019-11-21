Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 20 ноя, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 20 ноя, 12:58
Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию «уже завтра» Политика, 04:29 СМИ узнали о проникновении людей в масках в дом патриарха Варфоломея Общество, 04:15 Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник Политика, 03:56 «Известия» узнали о запуске быстрого интернета в поездах и самолетах Технологии и медиа, 03:55 В Сенате США заявили о возможности задержать «Северный поток-2» санкциями Политика, 03:36 Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером» Политика, 03:31 Баскетболисты ЦСКА проиграли «Басконии» в матче Евролиги Спорт, 02:46 Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти Экономика, 02:44 Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы в Донбассе Политика, 02:24 СМИ показали кадры попытки историка Соколова схватить кортик Общество, 02:17 Адвокат сообщил о признании законным гражданства отца Багдасарян Общество, 01:52 Опрос показал желание семей в России тратить материнский капитал на жилье Общество, 01:51 СК завел второе дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину Общество, 01:20 Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Политика, 01:15
Общество ,  
0 
СМИ узнали о проникновении людей в масках в дом патриарха Варфоломея

Трое людей в масках ворвались в дом Вселенского патриарха Варфоломея, когда он находился на мероприятии греческой диаспоры. Об этом сообщает газета Anatoli.

По данным издания, злоумышленников заметила экономка, которая находилась в доме. Их также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Политика
Экс-президент Мексики заявил о попытке вооруженного нападения на его дом

Газета отмечает, что люди в масках обыскали резиденцию патриарха, однако неизвестно, совершили ли они кражу. Anatoli пишет, что, по предварительным данным, они ничего не взяли.

О происшествии сообщили в полицию. По данным газеты, инцидент произошел 16 ноября. Издание отмечает, что дом патриарха располагается в комплексе зданий, который находится под частной охраной, поэтому непонятно, почему злоумышленников не заметили охранники.

В конце августа 2018 года неизвестные ограбили поместье, которое принадлежит членам семьи, владеющей модным домом Hermes. Дом располагается во французском регионе Нормандия около города Дьепп. В поместье находились двое пожилых людей. Грабители с помощью угроз заставили отдать им наличные деньги и драгоценности. После этого нападавшие скрылись.

Теги: Стамбул, патриарх, резиденция
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
На западе Украины в церкви Московского патриархата устроили погром
Общество
УПЦ заявила о захвате сторонниками новой церкви храма в Ровенской области
Общество
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter