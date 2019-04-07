Экс-президент Мексики заявил о попытке вооруженного нападения на свой дом

Вооруженные люди пытались напасть на дом бывшего президента Мексики Висенте Фокса в городе Гуанахуато. Об этом сам Фокс написал в Twitter.

Он назвал попытку нападения «серьезной ситуацией, которая требует немедленного реагирования», но не привел подробности случившегося. «Я напрямую возлагаю ответственность за мою личную безопасность и безопасность моей семьи на [нынешнего президента] Андреса Мануэля Лопеса Обрадора», — добавил Фокс.

В ответ на это Обрадор заявил, что поручил министерству обороны «эффективно защитить бывшего президента Фокса и его семью, но без эксцессов, которые были до смены режима».

Висенте Фокс Кесада занимал пост президента Мексики в 2000–2006 годах.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который был кандидатом от коалиции «Вместе мы сделаем историю», одержал победу на выборах 1 июля 2018 года. В декабре он принял присягу, став первым левым президентом Мексики за 70 лет.

