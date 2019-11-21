Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что диалог необходимо вести даже «с самыми трудными партнерами», имея в виду Россию. Об этом глава прибалтийской республики заявила в интервью EurActiv.

По мнению Кальюлайд, Москва не соблюдает взятые на себя обязательства на международном уровне. «Не секрет, что России все равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски», — сказала президент.

Кроме того, лидер Эстонии заявила о высоком уровне присутствия российских военных на западных границах страны близ Эстонии и сравнила его с масштабом военных учений «Запад-2009».

Кальюлайд отметила, что НАТО следует принять во внимание тот факт, что в случае, «если что-то пойдет не так», у Североатлантического альянса будет мало времени на реагирование. При этом эстонский президент считает, что Москва не представляет «непосредственной угрозы». Кальюлайд убеждена в стопроцентной защите НАТО стран-союзниц, однако, эти 100% зависят от готовности и возможности сдерживания России, уверена глава Эстонии.

Она также заявила, что не получала из Москвы приглашения на парад Победы по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

В начале ноября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рекомендовал Керсти Кальюлайд не приезжать на 9 Мая в Москву. Тогда, отвечая на вопрос корреспондента о подготовке к визиту главы государства в Россию, Рейнсалу заявил, что приготовления в министерстве иностранных дел не ведутся.