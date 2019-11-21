Соловьев показал видео потасовки экспертов из Украины и США на «России 1»

Соловьев показал видео потасовки экспертов из Украины и США на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем аккаунте в Twittert видео потасовки между украинским и американским экспертами шоу «Кто против?» Василием Вакаровым и Грэгом Вайнером. Съемки проходили в студии телеканала «Россия 1».

«Василь отправил Грэга в нокаут», — отметил журналист.

В передаче обсуждалось влияние других стран на украинские власти. Вакаров заявил, что больше вреда, чем США, Украине никто не нанес. В ходе перепалки украинский эксперт плеснул водой в Вайнера и затем толкнул его. В результате тот упал и ударился о декорации студии. Вакаров отметил, что американский коллега его провоцировал.

В конце октября в студии телеканала «Россия 1» произошел конфликт между Василием Вакаровым и Александром Семченко. Владимир Соловьев отмечал, что украинские политологи подрались во время перерыва. Телеведущий просил прекратить конфликт и заявлял, что физические состояние его гостей — это его ответственность.