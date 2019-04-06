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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Соловьев объяснил конфликт с польским политологом после спора о евреях

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил «Царьграду», почему выгнал из студии во время своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» польского политолога Якуба Корейбу.

Инцидент произошел во время эфира в четверг, 4 апреля. Фрагмент программы опубликован на Youtube. Приглашенные Соловьевым эксперты утверждали, что ​поляки во время Второй мировой войны уничтожали евреев и забирали их имущество. Корейба в ответ на это заявил, что многие предполагаемые наследники этих евреев — жулики, которые рассчитывают на компенсацию.

Он также обвинил СССР в бездействии во время геноцида польских евреев нацистами до 1941 года. В результате Соловьев начал кричать на политолога: «Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул». После этого он вызвал охрану, которая вывела Корейбу.​

«Его спасло то, что я не считаю возможным бить людей, которых приглашал в студию сам. Трогать их нельзя, да и мараться о них не надо», — прокомментировал свое решение телеведущий. Он добавил, что не собирается обращаться в правоохранительные органы, а также высказал мнение, что на примере польского политолога его зрители поймут, «какие взгляды сейчас царят на Западе».

Теги: Телевидение, Владимир Соловьев, поляки
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