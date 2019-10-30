Соловьев прокомментировал конфликт украинских политологов в его студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал конфликт между двумя украинскими политологами Василием Вакаровым и Александром Семченко, который произошел в студии телеканала «Россия 1». Об этом он сообщил «Вечерней Москве».

«Подрались они не во время эфира, на перерыве. Даже не подрались, а собирались, замахивались друг на друга», — сказал он, добавив, что их конфликт сразу же пресекли.

Накануне Соловьев выложил в своем аккаунте в Twitter запись перепалки и драки между политологами, которая произошла во время перерыва передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». На записи видно, что в конфликт вмешался охранник.

Телеведущий потребовал их прекратить драку. «Вы оба у меня в гостях. Ваше физическое состояние — это моя ответственность», — заявил он.