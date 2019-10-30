Пассажир упал под поезд на станции «Маяковская» в Москве

Пассажир упал под поезд на станции «Маяковская» в Москве

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии московского метро, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

«Около 19:55 час. на станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена с платформы под прибывший электропоезд упал молодой человек. Приняты меры для извлечения пассажира, провалившегося между вагонами состава. Мужчина передан медикам», — сообщили в УВД.

По факту случившегося проводится проверка.

Из-за падения пассажира на пути на станции «Маяковская» был остановлен состав, движение следующих за ним поездов было кратковременно остановлено. Сейчас движение введено в график, сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.