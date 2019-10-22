В московском метро на пути перед прибывающим поездом упал человек

В московском метро на пути перед прибывающим поездом упал человек

На станции московского метро «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии под прибывающий поезд упал человек, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел около 13:40. «С платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Приняты меры для извлечения пассажира», — сказали в пресс-службе. Сотрудники полиции, которые дежурили на станции, вызвали скорую помощь.

По факту произошедшего проводится проверка.

По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте метрополитена, после инцидента движение поездов от «Баррикадной» до «Октябрьского поля» было прервано, сейчас график движения восстановлен.