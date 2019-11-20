Козак сообщил о значительном понижении цены на газ для Молдавии

Козак сообщил о значительном понижении цены на газ для Молдавии

С января 2020 года цена на газ для Молдавии понизится до $173 за тысячу кубометров за счет предусмотренной действующим контрактом формулы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров, передает «РИА Новости».

Российский вице-премьер заявил, что Москва и Кишинев договорились о продлении контракта на поставку газа на действующих условиях. При этом Козак отметил, что предусмотренная соглашением формула «становится очень выгодной» для Молдавии. «Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку», — заявил Козак.

В начале 2019 года стоимость одной тысячи кубометров газа составляла $235, в сентября молдавский лидер Игорь Додон сообщил о скидке на газ с октября этого года. Козак подтвердил существование договоренности.

Российский вице-премьер отметил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос долга Кишинева за газ. По словам Козака, в тариф могут быть включены «некоторые надбавки», которые позволят постепенно возвращать задолженности.