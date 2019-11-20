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Политика ,  
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Премьер Молдавии впервые за семь лет приехал в Москву
Визит стал возможен после того, как пророссийская Партия социалистов сформировала правительство Молдавии. Одной из главных тем обсуждения стали поставки газа — Кишиневу обещано понижение цены до $173 за 1 тыс. куб.м.
Ион Кику и Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В среду, 20 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился со своим коллегой из Молдавии Ионом Кику. Тот вступил в должность меньше недели назад, 14 ноября, и для него это первый зарубежный визит, причем это еще и первая за семь лет поездка главы правительства Молдавии в Россию. Во взаимодействии кабминов, отметил российский премьер, очень много было упущено. «Скажу по-честному, я не уверен, что это пошло на пользу вашей стране, что это принесло какие-то дополнительные возможности. Наоборот, скорее что-то за эти годы мы растратили», — сказал Медведев. «Я приехал, чтобы возобновить диалог правительств», — ответил Кику.

До начала ноября правительство возглавляли представители партий, выступающих за европейскую интеграцию, на этом пути Кишинев добился отмены виз с Евросоюзом и подписал соглашение об ассоциации и свободной торговле. После того как на выборах президента в 2016 году победил лидер Партии социалистов Игорь Додон, началось ограниченное сближение Москвы и Кишинева. Президент не раз бывал с визитами в России, однако проевропейское правительство часто блокировало его инициативы по сближению с Москвой.

Ион Кику, занимавший пост советника Додона, возглавил правительство после очередного политического кризиса. 12 ноября парламент вынес вотум недоверия не проработавшему и полугода правительству, во главе которого была лидер проевропейского блока ACUM Майя Санду. Голосование инициировали пророссийские социалисты, неформальным лидером которых остался Додон. Причиной кризиса стали разногласия правительства и парламента насчет процедуры назначения генпрокурора. После отставки правительства Санду президент выдвинул кандидатом в премьер-министры экс-министра финансов и своего советника Кику (Молдавия — парламентская республика). Другие ключевые посты в правительстве также заняли советники Додона.

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Правительство Молдавии распустили через пять месяцев после формирования

Во встрече с Медведевым с российской стороны присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Молдавия полностью зависит от российского газа, в страну он поступает с территории Украины. По итогам переговоров вице-премьер правительства России Дмитрий Козак сообщил, что Москва согласилась предоставить Молдавии скидку на поставки газа: с 1 января 2020 года цена газа составит $173 за 1 тыс. куб. м. В начале этого года стоимость 1 тыс. куб. м составляла $235, с 1 октября Москва предоставила скидку в размере $10–15.

Еще одна проблема — возможная угроза поставок в Молдавию из-за того, что Москва и Киев не могут договориться о продлении контракта на транзит — он истечет 31 декабря. 18 ноября «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении соглашения или заключении нового договора о транзите сроком на один год. Обязательным условием продления контракта является отказ от взаимных претензий. В частности, речь идет о взыскании с российской компании $2,6 млрд, дело о котором «Нафтогаз» выиграл в Стокгольмском арбитраже. «Газпром» пытается оспорить оба решения арбитража (о поставках и о транзите). В Минэнерго Украины условие России назвали неприемлемым. С председателем правления «Газпрома» Кику встретился до переговоров с Медведевым. Главе молдавского правительства Миллер описал существующие технические сценарии поставок в Молдавию, в том числе через Румынию и Болгарию. Эти поставки, как говорится в сообщении об итогах встречи на сайте молдавского правительства, могут удовлетворить национальные потребности.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Молдавия, премьер-министр, Игорь Додон, Дмитрий Медведев
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