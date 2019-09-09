Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

С апреля следующего года Молдавия сможет получить скидку $70 за 1 тыс. куб. м, заявил президент республики. Обсуждение тарифов на российский газ было заявлено в качестве одной из тем прошедших в Москве переговоров Додона с Путиным

С октября Молдавия будет покупать российский газ со скидкой в $10–15 за 1 тыс. куб. м, с января — дешевле на $45–50, а с апреля — на $70. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам своего визита в Россию, передает ТАСС.

По его словам, согласованный с Владимиром Путиным механизм позволит не повышать тарифы для внутренних потребителей в этом году. Додон напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце этого года. Молдавия хочет избежать повышения его стоимости, поэтому, уточнил он, стране было бы выгоднее продлить действующее соглашение. Сейчас республика приобретает у «Газпрома» газ по $235 за 1 тыс. куб. м.

Что касается транзита газа через территорию республики, то Москва и Кишинев обсуждают минимум три сценария, рассказывать о них Додон не стал. «Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Президент также отметил, что предыдущее правительство республики необоснованно, на его взгляд, снизилo тарифы к парламентским выборам этого гoда. «Демпартия снизила тариф до $178 (за 1 тыс. куб. м), тогда как реальная цена — $235. Эту разницу надо было чем-то пoкрывать», — пояснил Додон