Росстат после слов Путина отчитался о росте реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян с января по октябрь этого года выросли на 0,2% по сравнению с данными за аналогичный временной период 2018 года. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Росстата.

Такую справку Росстат публикует регулярно, раз в месяц. В этот раз дата публикации пришлась на 20 ноября. При этом на лентах информационных агентств информация о выходе этих данных появилась, как обычно, около 16:00 мск.

Ранее в среду, 20 ноября, глава России Владимир Путин отметил, что реальные доходы россиян «практически стоят на месте», назвав повышение этого показателя ключевым индикатором развития экономики страны.

Реальные располагаемые денежные доходы выросли за три квартала в октябре 2019 года, рост составил 3% в годовом выражении. Рост оказался самым быстрым с начала 2018 года. Вместе с тем, по мнению экономистов, резкое повышение показателя «не бьется» с другими данными о состоянии национальной экономики.