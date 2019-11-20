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Росстат после слов Путина отчитался о росте реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян с января по октябрь этого года выросли на 0,2% по сравнению с данными за аналогичный временной период 2018 года. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Росстата.

Такую справку Росстат публикует регулярно, раз в месяц. В этот раз дата публикации пришлась на 20 ноября. При этом на лентах информационных агентств информация о выходе этих данных появилась, как обычно, около 16:00 мск.

Ранее в среду, 20 ноября, глава России Владимир Путин отметил, что реальные доходы россиян «практически стоят на месте», назвав повышение этого показателя ключевым индикатором развития экономики страны.

Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы выросли за три квартала в октябре 2019 года, рост составил 3% в годовом выражении. Рост оказался самым быстрым с начала 2018 года. Вместе с тем, по мнению экономистов, резкое повышение показателя «не бьется» с другими данными о состоянии национальной экономики.

Теги: Росстат, реальные доходы населения
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