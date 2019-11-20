Медведев заявил о необходимости полного отказа от долевого строительства

В будущем России следует отказаться от механизма долевого строительства. Об этом сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время состоявшейся в штабе «Единой России» встречи с общественными деятелями и правозащитниками, передает корреспондент РБК.

По словам российского премьера, отказ от этого механизма станет «лучшей гарантией», что не будет проблем обманутых дольщиков. Медведев также напомнил о мировой практике в области приобретения жилья. Глава российского кабмина привел в пример такие подходы, как договоры кредитования и ипотечные договоры, отметив, что на них следует «делать основной упор» в будущем.

Медведев также напомнил, что институт долевого строительства имеет уникальный характер и существует в подобном виде лишь на территории России. По словам российского премьера, своим возникновением он обязан отсутствию необходимых ресурсов у строительных организаций в связи с кредитной ставкой, общим состоянием экономики и пр.

Глава кабмина сообщил, что многие люди, принадлежащие к числу обманутых дольщиков, ожидают восстановления своих прав, отметив, что сделать это непросто. При этом Медведев уточнил, что следует также сконцентрироваться на предотвращении подобных случаев.