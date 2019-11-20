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Зеленский приехал в Станицу Луганскую на линии фронта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Станицу Луганскую — единственный пункт пропуска между частью Донбасса, находящейся под контролем Киева, и самопровозглашенной ЛНР, где восстановили мост через Северский Донец. Об этом сообщается в Facebook украинского лидера.

Как передает УНИАН, пока что мост работает в ограниченном режиме. Зеленский сообщил, что переправа откроется полностью спустя два-три дня, отметив, что «все готово». По словам украинского лидера, вначале был за короткий срок построен пешеходный (обходной временный) мост, конструкцию которого придется разобрать, чтобы ввести мост в эксплуатацию.

«То есть два-три дня еще работаем», — уточнил Зеленский.

По данным агентства «Украинские новости», ширина нового моста составляет 2,5 м, что недостаточно для проезда боевой техники, однако позволяет проехать машинам скорой помощи.

Мост, находившийся на линии соприкосновения в Донбассе, был разрушен в 2015 году в результате боевых действий. Ранее УНИАН сообщал, что его должны открыть до 27 ноября этого года.

В ноябре этого года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев потребует от «страны-агрессора» репараций, которые должны пойти на послевоенное восстановление Донбасса. В июне Зеленский сообщал, что на восстановление всего региона потребуется более 300 млрд грн ($11,4 млрд). При этом украинский лидер обещал, что восстановление начнется до окончания войны и будет запущено в первую очередь на территориях, подконтрольных Киеву.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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