Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 12:58
Конкурс «Сложности приводят к успеху»: гран-при 1 млн руб. РБК и ВТБ, 16:22 В Москве грузовик сбил женщину с коляской на тротуаре Общество, 16:19 Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково Общество, 16:19 Путин объяснил причину распада СССР неэффективной политикой Политика, 16:18 МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью Общество, 16:02 Главком ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов и плафонов с кораблей Политика, 15:56 Почитай старших: кто автор текста. Тест РБК и Билайн, 15:53 Новак сообщил об обсуждении с Киевом поставок газа объемом 15 млрд куб. м Экономика, 15:52 Глава премиум-сети Nordstrom: «Мы на коленях перед клиентом» — Bloomberg Pro, 15:38 Замглавы МИД Украины объявила об уходе из-за нежелания дружить с Россией Политика, 15:34 Зеленый пояс и площадь на воде: каким будет обновленный Дербент Недвижимость, 15:30  Путин ответил Костину фразой «у нас хозяев нет» Политика, 15:26 Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Политика, 15:24 Сергей Рябокобылко — об объемах инвестиций в недвижимость в 2019 году Партнерский материал, 15:24
Политика ,  
0 
Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас отвлекается от актуальных проблем и создает напряженность в отношениях с Россией, заявил РБК член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Так он ответил на требование Эстонии к России вернуть «аннексированные территории».

По мнению сенатора, Эстонии нужно переключить внимание со старых территориальных споров на отношения с соседними государствами. «Они пытаются ревизию прошлого производить. Им нужно обращать внимание на внутренние проблемы, обращать внимание на сохранение стабильности мира во всём мире. А так они подогревают напряженность, при этом могут пострадать как малое государство, если напряженность выльется в какое-то серьёзное противостояние на мировой арене. Вообще таким государствам правильнее было бы строить дружеские связи со всеми своими соседями», — отметил Цеков.

По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, подобные заявления ставят под сомнение право Эстонии входить в состав НАТО. «Я думаю, что руководству НАТО нужно этого парня поставить в угол или вообще привлечь к ответственности, потому что в таком случае получается, что Эстония незаконно вошла в состав НАТО. В состав НАТО не принимаются страны, у которых есть территориальные споры с соседями. Почему [спикер парламента Эстонии это сказал] — пусть НАТО разбирается, это у него нужно спросить. Может, ему сон плохой приснился, может, с женой поссорился, может, на грудь принял — я не знаю, что там произошло», — сказал Климов.

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории. По его словам, для ратификации пограничного договора территорию необходимо вернуть. Об этом Пыллуаас написал на своей странице в Facebook. В Кремле назвали неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории.

     

Теги: новости РБК, Эстония, политика, Совет Федерации, сенаторы, территория
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории
Политика
Эстонский премьер заочно поспорил с подчиненным о плане обороны от России
Политика
В Госдуме связали призыв Эстонии вернуть территории с осенней депрессией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter