Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас отвлекается от актуальных проблем и создает напряженность в отношениях с Россией, заявил РБК член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Так он ответил на требование Эстонии к России вернуть «аннексированные территории».

По мнению сенатора, Эстонии нужно переключить внимание со старых территориальных споров на отношения с соседними государствами. «Они пытаются ревизию прошлого производить. Им нужно обращать внимание на внутренние проблемы, обращать внимание на сохранение стабильности мира во всём мире. А так они подогревают напряженность, при этом могут пострадать как малое государство, если напряженность выльется в какое-то серьёзное противостояние на мировой арене. Вообще таким государствам правильнее было бы строить дружеские связи со всеми своими соседями», — отметил Цеков.



По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, подобные заявления ставят под сомнение право Эстонии входить в состав НАТО. «Я думаю, что руководству НАТО нужно этого парня поставить в угол или вообще привлечь к ответственности, потому что в таком случае получается, что Эстония незаконно вошла в состав НАТО. В состав НАТО не принимаются страны, у которых есть территориальные споры с соседями. Почему [спикер парламента Эстонии это сказал] — пусть НАТО разбирается, это у него нужно спросить. Может, ему сон плохой приснился, может, с женой поссорился, может, на грудь принял — я не знаю, что там произошло», — сказал Климов.



Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории. По его словам, для ратификации пограничного договора территорию необходимо вернуть. Об этом Пыллуаас написал на своей странице в Facebook. В Кремле назвали неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории.