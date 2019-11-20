В СНБО Украины заявили о необходимости просить прощения у Донбасса

В СНБО Украины заявили о необходимости просить прощения у Донбасса

С жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса необходимо наладить диалог, считает советник секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Сергей Сивохо. Об этом он рассказал в интервью изданию «Укринформ».

«Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения», — заявил Сивохо в ответ на вопрос об отношении Украины к жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По его словам, важно вернуть стране не столько территории, сколько людей. И для этого необходимо менять в том числе понятийный аппарат, сформированный пропагандой за пять лет. «Перестать использовать штампы — «свои-чужие», «сепары-укры». Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны», — добавил советник.

Сивохо считает, что для возвращения Донбасса нужно решить также множество бытовых вопросов: вопрос о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, о прохождении контрольных пунктов въезда-выезда, вопрос о компенсациях за потерянное из-за конфликта жилье.