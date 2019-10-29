«Газпром» заполнил газом газопровод «Сила Сибири»

Газопровод «Сила Сибири» заполнили газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Согласно сообщению, газ довели до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Оттуда топливо будет поступать в Китай.

Следующий этап — заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур, сообщили в компании.

Трубопровод начали заполнять природным газом в конце августа. Помимо газа с Чаяндинского месторождения, в него будет поступать газ Ковыктинского месторождения в Иркутской области, где сейчас идет эксплуатационное бурение. Ожидается, что газ из Иркутской области начнет поступать в «Силу Сибири» в 2023 году.

«Сила Сибири» является системой транспортировки газа на восток России. Его строительство началось в 2014 году, когда между «Газпромом» и китайской CNPC был заключен 30-летний договор о поставке российского газа в Китай. Согласно документу, в год будет поставляться около 38 млрд куб. м газа из России.