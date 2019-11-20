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Зеленский пошутил «уже пора менять» про депутатов Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что «уже пора менять» депутатов Верховной рады. Об этом он заявил во время встречи с школьниками в рамках форума «Украина растет вместе со мной». Трансляция велась на странице офиса главы государства в Facebook.

Запись в facebook пользователя president.gov.ua

Обращаясь к одной из участниц форума, Зеленский сказал, что Украина должна стать более свежей и интересной. «Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы, к Верховной раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих [депутатов нынешнего созыва]», — сказал он.

29 августа во время внеочередного послания президент дал год депутатам Верховной рады, чтобы доказать свою эффективность. В противном случае он обещал распустить парламент.

Зеленский выразил надежду, что новый девятый созыв не будет заниматься популизмом, принимать «тысячи бессмысленных поправок», прогуливать заседания и нажимать кнопки за других депутатов.

Во время своей инаугурации 20 мая глава государства распустил парламент восьмого созыва и призвал правительство Украины подать в отставку. Роспуск Рады был одним из предвыборных пунктов Зеленского.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Верховная рада
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