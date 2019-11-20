МИД России назвал «неправильными» авиаудары Израиля по Сирии

Атака израильских ВВС по территориям Сирии 20 противоречит международному законодательству, заявил замглавы МИДа Михаил Богданов ТАСС. По его словам, Москва намерена выяснить, при каких обстоятельствах это произошло.

«Это очень все неправильно и ведет к никому не нужной эскалации напряженности», — сказал он.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по двум десяткам целей в Сирии. Объектами для ВВС стали силы батальона «Аль-Кудс» Вооруженных сил Ирана и армии сирийского президента Башара Асада. В частности, атаке подверглось здание штаба «Аль-Кудс», расположенного рядом с аэропортом Дамаска.

Сирийские силы ПВО уничтожили несколько ракет над столицей. Они были сбиты над южными пригородами Дамаска. Госагентство SANA сообщало о двух погибших в результате израильского налета.