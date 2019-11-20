Армия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по двум десяткам целей в Сирии, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» и армии сирийского президента Башара Асада, сообщает Haaretz со ссылкой на израильских военных.

Из сообщения следует, что атаку совершили в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб «Аль-Кудс» в Сирии.

Ранее Haaretz со ссылкой на данные израильских военных сообщало, что ПВО Израиля сбили над Голанскими высотами четыре ракеты, которые прилетели со стороны Сирии.