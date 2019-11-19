Армия Израиля заявила о перехвате четырех выпущенных из Сирии ракет

Система ПРО Израиля «Железный купол» перехватила четыре ракеты, запущенные с территории Сирии, над Голанскими высотами. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Четыре ракеты, выпущенные из Сирии в сторону Израиля, были перехвачены системой «Железного купола». Судя по всему, никаких падений на территорию Израиля нет», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о сигнале тревоги в районе Голанских высот.

Как передает Haaretz, в районе Голанских высот прозвучала тревожная сирена.

Голанские высоты были частью Сирии, однако в ходе войны 1967 года Израиль занял две трети их территории. В ООН действия Тель-Авива сочли аннексией.