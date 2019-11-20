Суд отменил решение о первых в России штрафах за фейковые новости

Суд отменил решение о первых в России штрафах за фейковые новости

Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины», которому первому в России назначили административный штраф по статье о фейковых новостях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката организации Федора Трусова.

«Судебное решение Хорошевский районный суд отменил и направил на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи», — сообщил Трусов. По его словам, решение отменили из-за «ненадлежащего извещения представителей издания о судебном заседании в суде первой инстанции».

Жалобу на штраф в отношении главного редактора издания Евгения Гнеушева рассмотрят в районном суде 21 ноября.

15 октября Мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал «Момент истины» на 200 тыс. руб. за нарушение ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). В пресс-службе Хорошевского суда сообщили РБК, что это стало первым штрафом СМИ за «фейк ньюс». Главного редактора издания Евгения Гнеушева оштрафовали на 60 тыс. руб.