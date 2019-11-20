Трамп посчитал больными сообщивших о его сердечном приступе

Президент США Дональд Трамп назвал больными распространивших слухи о его сердечном приступе после того, как он посетил госпиталь имени Уолтера Рида на выходных. Об этом сообщает издание Politico.

По словам президента, он вернулся после визита к врачу и жена спросила его, все ли у него в порядке, поскольку СМИ сообщили, что у него, возможно, был сердечный приступ.

«Эти люди больные. Пресса в этой стране опасна», — заявил Трамп.

Он уточнил, что недолго находился в медицинском центре и навестил в центре раненого солдата и его семью.