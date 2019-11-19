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В Мончегорске при обвале грунта на кладбище погиб рабочий

Четыре землекопа попали под завал во время проведения строительных работ на новом кладбище города Мончегорска (Мурманская область), один из них погиб. Об этом сообщает «Мурманский вестник» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

По данным ведомства, на рабочих обрушилась песчаная стена. Двое из них смогли выбраться сами, еще одного вытащили спасатели, четвертый погиб.

Как сообщает издание, новое кладбище строят в поселке Риж-губа под Мончегорском. На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета.

В октябре в Екатеринбурге двух сотрудников коммунальных служб, которые проводили земляные работы, завалило грунтом. В результате рабочие погибли. Их тела достали из-под завала в ходе поисково-спасательных работ через несколько часов после обрушения. Как сообщал «Екатеринбург Онлайн», завал произошел из-за того, что у находящегося рядом экскаватора отвалился ковш.

Теги: Мурманская область, кладбище, обвал
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