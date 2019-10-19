Двух рабочих завалило грунтом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двух сотрудников коммунальных служб, проводивших земляные работы, завалило грунтом. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический, ведутся поиски пострадавших. Спасатели при помощи шансового инструмента вскрывают грунт, чтобы обнаружить сотрудников коммунальных служб. В аварийно-спасательных работах задействованы 29 человек и семь единиц техники.

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области сообщили РБК, что ведомством начата доследственная проверка по информации о нарушении требований охраны труда при проведении земляных работ. В ходе проверки выясняются все обстоятельства происшедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга обрушилась строящаяся парковка. Во время заливки крыши трехэтажного паркинга бетоном произошло обрушение арматурной сетки площадью порядка 200 кв.м. В результате инцидента никто не пострадал.