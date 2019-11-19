Глава Минтранса назвал трех претендентов на «Трансконтейнер»

По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, основные претенденты на «Трансконтейнер», который приватизируют 27 ноября, — компании Романа Абрамовича, Владимира Лисина и «Дело» Сергея Шишкарева. Шикарев оценил оператора в ₽110 млрд

На контрольный пакет крупнейшего контейнерного оператора «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые сейчас принадлежат РЖД) есть три основных претендента, заявил в интервью телеканалу РБК заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Заявки на участие в приватизации компании, которая состоится 27 ноября, подали «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, уже владеющий 24,5% «Трансконтейнера», Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина и группа «Дело» Сергея Шишкарева. Их ходатайства на участике в аукционе одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Заявки принимались до прошлой пятницы, 15 ноября. О других претендентах кроме «Енисея», ПГК и «Дело», ФАС не сообщала.

Стартовая цена контрольного пакета, оценку которого по заказу по заказу РЖД проводила PwC, — 36,2 млрд руб., первый шаг аукциона — 141 млн руб., последующие — по 200 млн руб.

Шишкарев сказал телеканалу РБК, что справедливая оценка 100% «Трансконтейнера» — 110 млрд руб. «Существует так называемый бенчмарк, или котировки акций «Трансконтейнера» на рынке, но это не совсем репрезентативно, потому что на Московской бирже котируется [только] порядка 0,42% акций [компании]», — отметил бизнесмен. По данным Московской биржи на 19 ноября, 100% «Трансконтейнера» стоили 116,7 млрд руб.