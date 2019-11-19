Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о внесении изменений в ст. 4 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Список гаджетов и перечень российских программ определит правительство. В качестве примера в пояснительной записке авторы приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV (технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры).

Проект закона также предусматривает введение административной ответственности за отказ от установки на гаджетах российского софта. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

В июле 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже предлагала обязать производителей смартфонов предустанавливать на них аналогичные приложения российских разработчиков. Предполагалось, что пользователи смогут при этом самостоятельно полностью удалять предустановленные программы за исключением сервисных. Законопроект, который находится на рассмотрении Госдумы сейчас, был внесен группой депутатов в июле. В сентябре против него выступало правовое управление Думы, где сочли, что законопроект нарушает правила Евразийского экономического союза.