Госдума приняла во втором чтении закон о признании физлиц СМИ-иноагентами

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие во втором чтении поправок в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В соответствии с документом, иностранным агентом разрешается признавать физических лиц, которые распространяют материалы уже признанных иноагентами СМИ или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Глава думского комитета по информполитике Леонид Левин заверил, что иностранными агентами будут признавать не российских блогеров, а сотрудников СМИ-иноагентов, пишущих на общественно-политические темы.

Президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах в конце ноября 2017 года. 15 ноября этого года Минюст включил в реестр иноагентов десятое СМИ — портал «Север.Реалии» (медиапроект Русской службы «Радио Свобода»). В ведомстве пояснили, что такое решение было принято на основании материалов, поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.