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Госдума приняла во втором чтении закон о признании физлиц СМИ-иноагентами

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие во втором чтении поправок в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В соответствии с документом, иностранным агентом разрешается признавать физических лиц, которые распространяют материалы уже признанных иноагентами СМИ или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

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Глава думского комитета по информполитике Леонид Левин заверил, что иностранными агентами будут признавать не российских блогеров, а сотрудников СМИ-иноагентов, пишущих на общественно-политические темы.

Президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах в конце ноября 2017 года. 15 ноября этого года Минюст включил в реестр иноагентов десятое СМИ — портал «Север.Реалии» (медиапроект Русской службы «Радио Свобода»). В ведомстве пояснили, что такое решение было принято на основании материалов, поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

Теги: Госдума, законопроект, СМИ-иноагенты
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