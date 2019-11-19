МТС улучшила прогноз по выручке за 2019 год

Выручка МТС в России в третьем квартале 2019 года выросла на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 121,9 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Выручка от оказания услуг выросла на 5%, до 103,8 млрд руб., а от продажи оборудования и софта снизилась на 10,6%, до 18,123 млрд руб. В основном на это повлияло снижение продаж программного обеспечения, отмечается в сообщении МТС. Как пояснил представитель компании, этот показатель может серьезно меняться в зависимости от того, в каком квартале был заключен крупный контракт.

При этом МТС улучшила прогноз по выручке группы по итогам 2019 года. Показатель должен вырасти на 6–7% вместо 4–6%, озвученных ранее.

Показатель OIBDA МТС в третьем квартале увеличился на 3,2%, до 57,3 млрд руб. Маржа по нему составила 47% вместо 46,6% год назад.

Чистая прибыль снизилась на 7%, до 17,51 млрд руб. В компании связали это с расходом по выплате процентов по кредитам в размере 5,3 млрд руб., большая часть которого — «бумажный учетный эффект».

Число абонентов мобильной связи МТС выросло на 1,1%, до 78,8 млн клиентов.

Основные конкуренты МТС опубликовали результаты за третий квартала ранее. У «МегаФона» выручка в России выросла на 1,3% и составила 88,5 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 14,2%, до 37,96 млрд руб., рентабельность по нему достигла 42,9%. Абонентская база на конец квартала составила 75,3 млн клиентов, что на 0,1% больше, чем на конец третьего квартала прошлого года.

У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выручка снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 74,69 млрд руб. Показатель EBITDA «ВымпелКома» в третьем квартале вырос на 23,8%, до 33,886 млрд руб., маржа по нему достигла 45,4%. Абонентская база этой компании снизилась на 2,5% по сравнению с третьим кварталом 2018 года и на конец сентября составляла 54,8 млн клиентов.