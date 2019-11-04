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«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов

В третьем квартале выручка «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в России снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 74,69 млрд руб., говорится поступившем в РБК сообщении Veon, владеющей 100% компании. В нем отмечается, что снижалась выручка и от оказания услуг, и от продажи устройств.

В частности, выручки от оказания услуг уменьшилась на 1,9%, до 58,3 млрд руб. На это повлияли широкое распространение на рынке тарифов с безлимитным доступом в интернет, а также повышение НДС с 18% до 20% с начала 2019 года, говорится в сообщении. Как пояснил представитель «ВымпелКома», в начале года фактор роста НДС не был заметен, но со временем люди стали меньше тратить, перешли на «бюджетную модель потребления»: стараются тратить на связь и мобильные устройства не более определенной суммы в месяц. «Мы рассчитываем, что со временем эта ситуация исправится», — отметил представитель «ВымпелКома».

Выручка от продажи устройств упала на 10% из-за увеличения срока использования старых смартфонов, роста продаж в кредит и по схеме trade-in (обмена старого устройства на новое с доплатой), а также снижения стоимости устройств. Представитель «ВымпелКома» также отметил, что продажи в розничной сети снизились из-за того, что компания перестала участвовать в ценовых войнах. «Если в 2018 году маржинальность при продаже устройств составляла 6-8%, то в этом году показатель снизился до 0% или стал отрицательным — отдельные участники рынка продолжали снижать цены, а все остальные вынуждены были реагировать аналогичными мерами. Мы решили, что у такого бизнеса нет перспектив, поэтому решили прекратить ценовую войну», — объяснил представитель «ВымпелКома».

Показатель EBITDA «ВымпелКома» в третьем квартале вырос на 23,8% до 33,886 млрд руб., маржа по нему достигла 45,4%. Впрочем, без учета перехода на новый формат отчетности по международным стандартам (IFRS 16) рост этих показателей был более скромным: EBITDA увеличилась на 3,5%, до 28,347 млрд руб., а маржа составила 38%.

Абонентская база «ВымпелКома» в России снизилась на 2,5% по сравнению с третьим кварталом 2018 года и на конец сентября составляла 54,8 млн клиентов. Представитель компании отметил, что в этом году абонентская база снижается более низкими темпами, чем в прошлом, когда оператор сознательно снижал количество мигрантов среди своей базы. Так, в третьем квартале 2018 года этот показатель снизился на 4,5%, а в четвертом — на 5%. «Мы почти завершили этот процесс (сокращения числа мигрантов. — РБК) и теперь хотим улучшать наши отношения с клиентами, — рассказал он. — Рынок практически поделен, заметное перераспределение долей возможно еще в нескольких регионах, куда недавно вышел «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2. — РБК). Мы хотим стать лучшей сетью для смартфонов, чтобы те клиенты, кто пользуется сразу несколькими услугами, стали более счастливыми». Для этого «ВымпелКом» продолжит активно инвестировать в строительство сети, пытается оградить абонентов от ненужных подписок, а также активно работает над цифровыми продуктами, отметил представитель компании.

Последний раз абонентская база «ВымпелКома» в России показала рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года во втором квартале 2016 года, после этого показатель снижался. Лучший результат по количеству абонентов оператор продемонстрировал по итогам 2015 года — тогда у него было 59,8 млн клиентов.

Основные конкуренты «ВымпелКома» пока не опубликовали свои результаты за третий квартал.

Теги: «ВымпелКом», «Билайн», НДС, экономия
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