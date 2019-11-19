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«Мечел» подтвердил консолидацию 51% долга у ВТБ
Мечел MTLR ₽61,1 +0,18% Купить
ВТБ VTBR ₽0,04665 +0,96% Купить

Переуступка от Сбербанка в пользу ВТБ прав на получение выплат по кредитам в рублях и долларах США, выданным «дочкам» «Мечела», на общую сумму 49 млрд руб. увеличило долю ВТБ в кредитном портфель «Мечела» до 51%. Об этом говорится в сообщении «Мечела», посвященном результатам за третий квартал 2019 года, которое поступило в РБК.

Общий долг «Мечела» Игоря Зюзина превышает 400 млрд руб., задолженность перед ВТБ теперь — 204,6 млрд руб.

То, что ВТБ выкупил весь долг «Мечела» перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб., источники РБК рассказывали 7 ноября. Тогда представитель «Мечела» это не комментировал.

Тогда же собеседники РБК рассказывали, что у этой сделки есть дополнительные условия — это часть схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг «Евроцемент груп» Филарета Гальчева перед ВТБ.

На следующий день пресс-служба ВТБ уточнила, что выкуп у Сбербанка долгов «Мечела» является «планомерной работой» банка по поддержке группы. Так, в 2018 году «Мечел» получил от ВТБ кредит на выкуп с дисконтом предэкспортного кредита в $1 млрд, предоставленного синдикатом международных банков в 2010 году. Таким образом компания снизила долг и реструктурировала последний на тот момент крупный кредит, находящийся в дефолте.

Тогда в пресс-службе ВТБ выразили надежду, что сделка благоприятно скажется на реструктуризации кредитных обязательств «Мечела». В июне 2019 года металлургическая компания предложила крупнейшим кредиторам провести реструктуризацию задолженности, так как в 2020 году должны начаться выплаты по долгам и она не сможет в полной мере выполнить эти обязательства.

«В преддверии начала амортизации основной части долга мы ведем активные переговоры с нашими крупнейшими банками-кредиторами о переносе сроков погашения задолженности», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК во вторник, 19 ноября.

Теги: «Мечел»
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