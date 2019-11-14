Трамп пообещал решить с Турцией вопрос с поставками российских С-400

Трамп пообещал решить с Турцией вопрос с поставками российских С-400

Американский президент заявил, что этот вопрос будут обсуждать различные ведомства двух стран

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.

«Мы обсуждали этот вопрос. Договорились, что эта тема будет обсуждаться на уровне глав внешнеполитических ведомств и министров», - сказал американский президент.

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