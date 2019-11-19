Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на экс-доцента СПбГУ

На историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, могло повлиять полнолуние. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев, передает корреспондент РБК.

По его словам, у стороны защиты есть не менее десяти версий: от обычного убийства и шантажа до мистических вариантов. Почуев рассказал, что накануне психолого-психиатрической экспертизы специалисты задали вопрос про фазы луны.

«Оказывается, луна была в активной фазе, было три дня до полнолуния, а это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении — и вообще дебюты психологических расстройств — случаются в это время», — отметил адвокат.

Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов был задержан 9 ноября. Он пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками и травматическим пистолетом в реке Мойке. Позднее при обыске правоохранители обнаружили у него в квартире другие части тела женщины. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка университета Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в отношениях.