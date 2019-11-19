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Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ», — заявили в ведомстве. В полиции добавили, что жизни девушки ничего не угрожает.

Корреспондентка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова утром 17 ноября вышла из дома на Весенней улице и не вернулась. Как заявили «РИА Новости» ее коллеги, на работе женщина не появлялась и никому не звонила.

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СК завел дело об убийстве после пропажи сотрудницы «Интерфакса» в Москве

Мать журналистки обратилась в полицию, утром 19 ноября Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве.

23 сентября редакция Ura.ru сообщила об исчезновении в Екатеринбурге журналиста Александра Поздеева. По словам его коллег, мужчина выехал из дома на дежурство в новостной бригаде, но не явился на работу и перестал выходить на связь. На следующий день в полиции сообщили, что Поздеев найден живым и здоровым.

Теги: новости РБК, журналистка, «Интерфакс»
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