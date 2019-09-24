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Пропавший в Екатеринбурге журналист URA.ru найден

Журналист URA.ru Александр Поздеев, который 23 сентября пропал в Екатеринбурге, найден живым и здоровым. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сегодня он вернулся домой на своей машине Renault Logan. Он жив-здоров», — заявил Горелых. Представитель МВД добавил, что журналист вместе с женой позднее приедут в отделение полиции, куда его супруга подала заявления, «чтобы дать соответствующие пояснения о том, где он все это время находился».

Общество
В Екатеринбурге пропал журналист URA.ru

Редакция URA.ru сообщила об исчезновении журналиста накануне, 23 сентября. По словам коллеги Поздеева, днем журналист выехал из дома на дежурство в новостной бригаде, но так и не явился на работу и перестал выходить на связь.

Полиция начала поиски, управление Следственного комитета по области организовало проверку.

Теги: Екатеринбург, журналист, пропажа
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