СК завел дело об убийстве после пропажи сотрудницы «Интерфакса» в Москве

СК завел дело об убийстве после пропажи сотрудницы «Интерфакса» в Москве

Следствие возбудило дело после исчезновения 29-летней корреспондентки «Интерфакса» Маргариты Игнатовой. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

По данным следователей, женщина вышла из дома на Весенней улице утром 17 ноября и не вернулась. Представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве сообщил ТАСС, что заявление подала ее мама.

Дело завели по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, просят сообщить правоохранительным органам. Коллега Игнатовой Георгий Спиров заявил «РИА Новости», что на работе женщина не появлялась и никому не звонила.

«Мы не комментируем пока ситуацию», — заявил РБК первый заместитель генерального директора «Интерфакса» Алексей Горшков.