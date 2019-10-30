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Бизнес ,  
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В РЖД объяснили невозможность приватизации социальной функцией монополии
Глава РЖД Олег Белозеров выступил с заявлением, что рыночные показатели не отражают справедливую стоимость госкорпорации. Топ-менеджер считает, что приватизация возможна в случае снятия с компании социальной функции
Олег Белозеров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

РЖД (100% принадлежит правительству) в случае приватизации не сможет получить положительный экономический эффект, поскольку цена активов и прибыль не отражают «полную и справедливую» стоимость компании. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госмонополии Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.

«Важно понять, какая цель стоит при акционировании и продаже акций. Например, это выгодная продажа для получения максимального дохода», — начал свое обоснование глава компании. По его словам, стоимость активов РЖД составляет приблизительно 5 трлн руб., прибыль за 2019 год — 27 млрд руб., «EBITDA тоже большая». Но такие рыночные параметры не отражают справедливую стоимость госмонополии, поскольку до сих пор не урегулирован вопрос о тарифах.

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«Акционер приходит и говорит нам: а вы что так дешево уголь везете на Дальний Восток? Почему занимаете неправильную экономическую позицию? Поднимите, пожалуйста, стоимость перевозки угля и не опускайте ниже себестоимости. Более того, акционер может пойти в суд», — пожаловался Белозеров.

Пока госмонополия в собственности у государства, этот вопрос решается на уровне властей, в том числе поддержка отдельных грузоотправителей, уточнил глава компании. «РЖД выполняет не только транспортную, но и социальную, поддерживающую функцию», — напомнил он. И хотя приватизация может принести компании проблемы, но она возможна при появлении «нормальной» системы прейскуранта с прибыльностью. «Пока я, честно говоря, боюсь», — заключил Белозеров.

Ранее Минфин предлагал сократить госдолю во всех компаниях, кроме оборонных, минимум до 50%. В некоторых случаях цель — снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25% плюс одна акция, писал РБК со ссылкой на отчет «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи. О необходимости более амбициозной программы приватизации заявлял 19 октября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «РЖД», приватизация
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