Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 03 окт, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 03 окт, 12:24
Аварийная посадка грузового Ан-12 на Украине. Фоторепортаж Общество, 10:33  Полицейская политика: опасно ли в США ходить на митинги Мнение, 10:27 К ногтю: как инженер создал сеть маникюрных салонов на 59 млн руб. в год Pro, 10:26 Актера и режиссера Александра Хвана экстренно доставили в больницу Общество, 10:10 «PayPal откажется от разработки Libra»: что будет с проектом Facebook Крипто, 10:09 Не упасть в «черную пятницу»: как подготовить сайт к сезону распродаж Pro, 10:08 Прирожденный предприниматель: определите свой бизнес-уровень РБК и HUAWEI, 10:04 Борисов сообщил о запуске первой на Кубе станции ГЛОНАСС Политика, 10:00 Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком Общество, 09:58 Названо имя преемника Боба Дадли на посту главы ВР Бизнес, 09:52 Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью» Экономика, 09:48 Эксперты подсчитали число домашних кошек в Москве и Петербурге Общество, 09:41 Путешествие в бизнесленд: чему научил Сингапур РБК и ВТБ, 09:34 СМИ узнали о планах Apple нарастить производство iPhone 11 из-за спроса Технологии и медиа, 09:33
Общество ,  
0 
Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком

Более трети российский семей приобретает винные напитки, при чем за 2019 год их продажи увеличились на 9,1%, говорится в отчете Института маркетинговых исследований GFk. В связи с этим эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору винных напитков, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

При выборе напитка эксперты рекомендуют обращать внимание на состав. Согласно национальному стандарту, в нем должно быть не менее 50% виноматериалов. Производитель может налить воды до половины объема и добавить этиловый спирт, красители и ароматизаторы. Чтобы сделать полученную смесь игристой, искусственно добавляется двуокись углерода.

В Роскачестве отметили, что производители часто путают покупателей надписями на этикетках. К примеру, производитель одного из наиболее успешных напитков в сегменте Bosca Anniversary описывает свой продукт так: «Цена Bosca Anniversary ниже, чем у большинства сортов традиционного игристого вина». При этом подчеркивается, что вкус у винного напитка нежнее, чем у настоящего шампанского.

Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору белого вина

Однако эксперты отмечают, что шампанское и игристые вина по ГОСТу производятся из 100% виноградного сырья, тогда как в составе Bosca Anniversary можно найти сахар, ароматизаторы, лимонную кислоту, двуокись углерода и консервант сорбат калия (его использование в сочетании с алкоголем жестко регламентировано в других странах).

Более того, внешний вид и цена винного напитка также могут вводить потребителя в заблуждение, поскольку он может разливаться в емкости, напоминающие бутылки от шампанского, а его стоимость может превышать стоимость ряда напитков из 100% винограда.

Таким образом, в Роскачестве рекомендовали покупателям подходить к выбору винного напитка осознанно и всегда обращать внимание на состав.

Теги: Роскачество, рекомендации, винные напитки
Материалы по теме
Роскачество дало рекомендации по выбору белого вина
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору качественной рыбы и икры
Общество
Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter