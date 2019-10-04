Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком

Более трети российский семей приобретает винные напитки, при чем за 2019 год их продажи увеличились на 9,1%, говорится в отчете Института маркетинговых исследований GFk. В связи с этим эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору винных напитков, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

При выборе напитка эксперты рекомендуют обращать внимание на состав. Согласно национальному стандарту, в нем должно быть не менее 50% виноматериалов. Производитель может налить воды до половины объема и добавить этиловый спирт, красители и ароматизаторы. Чтобы сделать полученную смесь игристой, искусственно добавляется двуокись углерода.

В Роскачестве отметили, что производители часто путают покупателей надписями на этикетках. К примеру, производитель одного из наиболее успешных напитков в сегменте Bosca Anniversary описывает свой продукт так: «Цена Bosca Anniversary ниже, чем у большинства сортов традиционного игристого вина». При этом подчеркивается, что вкус у винного напитка нежнее, чем у настоящего шампанского.

Однако эксперты отмечают, что шампанское и игристые вина по ГОСТу производятся из 100% виноградного сырья, тогда как в составе Bosca Anniversary можно найти сахар, ароматизаторы, лимонную кислоту, двуокись углерода и консервант сорбат калия (его использование в сочетании с алкоголем жестко регламентировано в других странах).